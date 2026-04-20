Gülistan Doku Soruşturması… Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir Tutuklandı

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesi nedeniyle Bursa'da gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, ifadesinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 11'e yükseldi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin Bursa'da gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Özdemir, buradaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca ifadesi alınan Özdemir, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 11 oldu.

Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi için kırmızı bülten talebi
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti