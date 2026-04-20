Gülistan Doku Soruşturması… Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir Tutuklandı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesi nedeniyle Bursa'da gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, ifadesinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 11'e yükseldi.
Haber: Caner AKTAN
(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin Bursa'da gözaltına alınan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.
Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Özdemir, buradaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca ifadesi alınan Özdemir, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 11 oldu.