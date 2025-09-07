Eski Hakim FETÖ Üyeliği Sebebiyle Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim Ortaca ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.