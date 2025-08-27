Eski Hainan Yetkilisine Rüşvetten İki Yıl Ertelemeli Ölüm Cezası

Çin'in Hainan eyaletinin eski Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Liu Xingtai, rüşvet almak suçundan iki yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Liu'nun 316 milyon yuan değerinde rüşvet aldığını belirtti.

NANNİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hainan eyaletinin Halk Kongresi Daimi Komitesi eski Başkan Yardımcısı Liu Xingtai, rüşvet almak suçundan iki yıl ertelemeli ölüm cezasına çarptırıldı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentindeki Orta Halk Mahkemesi'nin salı günü aldığı karara göre Liu, ömür boyu siyasi haklardan men edildi. Ayrıca Liu'nun kişisel mallarına el konulacak ve rüşvetten elde ettiği yasadışı kazançlar geri alınarak devlet hazinesine devredilecek.

Liu'nun 2003-2024 yılları arasında Shandong ve Hainan eyaletlerinde yürüttüğü görevlerini kullanarak, ticari faaliyetler, iş sözleşmeleri ve fon ödemeleri ile ilgili konularda bireyler ve kuruluşlara yardımcı olduğu tespit edildi.

Mahkeme, Liu'nun 316 milyon yuan (yaklaşık 44,38 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşya kabul ettiğini belirtti.

29 Mayıs'ta yargılanan Liu, son ifadesinde suçunu kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

