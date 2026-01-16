Haberler

Uyuşturucu Soruşturmasında Ümit Karan Dahil 13 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı. Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu sanıklara adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

(İSTANBUL) Uyuşturucu soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı, 6'sı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 3 kişi için ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Bir kişinin ifade işlemlerinin daha sonra tamamlanacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından bir süredir sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak 23 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen isimlerden eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı, 6'sı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 3 kişi için ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 23. kişinin ise hastanede bulunduğu, daha sonra savcılığa sevk edileceği ve ifade işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
