Eski Eşini Öldüren Sanık Koca Hakim Karşısında

Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanık koca, hakim karşısına çıktı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, maktul Servet Nur Şahin'in ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, olay günü eşiyle arasında tartışma çıktığını, öldürme maksatlı ateş etmediğini ileri sürerek 2 çocuğunun annesiz kalmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından müşteki avukatı Anıl Gümüşay, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyetinin, kamu vicdanını rahatlatacak karar vereceğine inanıyoruz. Buradan gelecek emsal ve caydırıcı bir kararın, bu tür olayların önüne geçmesini temenni ediyoruz. " diye konuştu.

Maktul Şahin'in sanık E.Y. ile boşanmaları sürecinde avukatlığını üstlenen Murat İdikurt ise "Ölümünden 4 gün önce telefonla konuştuğunuz bir müvekkilinizin ölüm haberini almak kolaylıkla kaldırılabilecek bir durum değil. Manevi sorumluluğumuz bugün buraya gelmeyi gerektirdi. Korkmadan, çekinmeden buraya geldik." dedi.

Olay

Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta 12 Şubat'ta çıkan tartışmada E.Y, eski eşi Şahin'e tabancayla ateş etmiş, yaralı kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı. Şüpheli E.Y, polise teslim olmuştu.