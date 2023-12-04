Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, hayatını kaybetti

ESKİ Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan (93), hayatını kaybetti.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Lütfü Doğan, bugün sabah yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Süleymaniye Camii'nde kılınacak namazın ardından caminin haziresine defnedileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Doğan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erbaş, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. İlmi, hilmi, ihlas ve samimiyetiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş, Peygamber ahlakını hayatının her alanında tavizsiz yaşamaya çalışan, nesillerimize örnek göstereceğimiz güzel insan, önceki Diyanet İşleri Başkanlarımızdan muhterem Lütfi Doğan hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

15 Ocak 1968'de vekaleten Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Doğan, 25 Ağustos 1972'ye kadar görev yaptı. Daha sonra siyasete giren Doğan, 1973-1980 arasında iki dönem Erzurum senatörü olarak görev yaptı, 1991'den itibaren de 3 dönem Gümüşhane milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

ANKARA'DA CENAZE TÖRENİ

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve eski bakanlar katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Ardından konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Doğan'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Lütfi Doğan Hocamız, yaşadığı çağın sahabesi gibiydi. Hakkında ne söylenirse eksik kalmış olur. O, edep, merhamet abidesiydi. İnsanlara karşı şefkatle muamele eden bir büyük çınardı. Öyle anlatılıyor ki dün akşam hastanede de yanındakilere birkaç hadisi şerifi anlatarak, onları açıklamış ve insanları giderayak Hazreti Peygamger'in sünnetine sımsıkı sarılması gerektiğini tembihlemiş. Mekanı cennet olsun" dedi.

Doğan'ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası İstanbul Süleymaniye Camii'nde kılınacak namazın ardından caminin haziresine defnedilecek.