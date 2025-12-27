Haberler

İZBETON soruşturmasında adı geçen kooperatife zimmet operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen zimmet soruşturmasında, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, bilirkişi raporlarına dayandırılarak başlatıldı.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yargılama sürerken, dosyadaki bilirkişi raporlarına istinaden o dönem eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun başkan olduğu S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik zimmet operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında yargılama sürerken, dosyadaki bilirkişi raporlarına istinaden S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik başlatılan zimmet soruşturmasında kooperatife üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'Zimmet' suçundan yürütülen soruşturma bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup, gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir" denildi.

ASLANOĞLU, EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

