Haberler

Eski Çaybaşı Belediye Başkanı Reşat Sarıkoca'nın cenazesi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaybaşı'nın eski belediye başkanı Reşat Sarıkoca, uzun yıllar hizmet verdiği ilçesi Çaybaşı'nda düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende, Sarıkoca'nın hizmetleri ve katkıları anıldı.

Eski Çaybaşı Belediye Başkanı Reşat Sarıkoca'nın (83) cenazesi defnedildi.

Sarıkoca için 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında belediye başkanı olarak görev yaptığı Çaybaşı Belediye binası önünde tören düzenlendi.

Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Sarıkoca'nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hizmetleriyle ilçemize önemli katkılar sunan ve gönüllerde iz bırakan merhum Reşat Sarıkoca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı dilerim." dedi.

Sarıkoca için daha sonra Çaybaşı Merkez Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sarıkoca'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sarıkoca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Volkan Oral, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...