Eski Havza Belediye Meclisi Üyesi Alparslan hayatını kaybetti

Havza Belediyesinin eski Belediye Meclisi Üyesi Şakir Alparslan, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Alparslan'ın cenazesi, aile ve yakınlarının katılımıyla Kevser Camisi'nde kılındı.

Havza Belediyesinin eski Belediye Meclisi Üyesi Şakir Alparslan hayatını kaybetti.

Kavak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Hilmi Alparslan'ın babası, 2004-2009 dönemi AK Parti Havza Belediye Meclis Üyesi Alparslan tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Alparslan'ın cenazesi, Yeni Mahalle'deki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Şakir Alparslan, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Alparslan'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, eski belediye başkanları, Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

