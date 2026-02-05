Haberler

Baltayla Öldürülen Eski Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir'in Katili Tutuklandı

Baltayla Öldürülen Eski Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir'in Katili Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde eski Çekmece Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu S.Ö. ile para meselesi yüzünden tartıştı ve bu tartışma sonrasında oğul, babasını baltayla öldürdü. Cafer Özenir hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, para meselesi yüzünden tartıştığı oğlu S.Ö. tarafından baltayla öldürüldü.

Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir, Arsuz ilçesindeki evinde iddiaya göre oğlu S.Ö. ile para yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı. Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

