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Eski İçişleri Bakanı Güler'den Vali Canbolat'a Ziyaret

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Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Vali Canbolat'a hayırlı olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, "Nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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