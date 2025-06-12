Eşinin Yeğenini Vuran Zanlı Tutuklandı

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Çekmeköy'de, kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle eşinin yeğenini öldüren Halil Çetin, olay sonrası polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlı, olayın kendini ve ailesini koruma amacıyla gerçekleştiğini savundu.

Çekmeköy'de, kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle eşinin yeğenini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'ta 10 Haziran'da Bayram Ertaş'ı tartışma sırasında silahla öldürdükten sonra polise teslim olan Halil Çetin, çıkarıldığı adliyede savcılığa ifade verdi.

Çetin ifadesinde, olaydan iki gün önce eşinin kendisine Ertaş'ın kızlarını pandemi döneminden beri rahatsız ettiğini söylediğini, bunun üzerine babası ve amcasını arayarak Ertaş'a sahip çıkmalarını istediğini anlattı.

Halil Çetin, "Olay akşamı eşim ve kızımla evde otururken kapı çaldı. Eşim gelenin Bayram olduğunu görmüş. Kızım polisi aradı. Çelik kapıya elindeki sert bir şeyle vuruyordu. Biz kapıya çıkmadan önce kaçtı." ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olan kızının eve gelen ekiplerle emniyete gittiğini kaydeden Çetin, yarım saat sonra Ertaş'ın tekrar geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kapıdaki Bayram, kızıma ve eşime küfür etti, tehditler savurdu. Kapıyı açtığımda ayağını kapının arasına koydu. Küfür ve hakaretlerine devam etti. Kemerinde silah vardı. Hamle yapacağı sırada bize zarar verir diye silahı almaya çalıştım. Arbede yaşandı. Silahı almaya çalışırken üzerime yüklendi. Bu sırada silah patladı. Olayın şokuyla kaç el ateş ettiğimi dahi hatırlamıyorum."

Olayın ardından taksiyle Bayrampaşa tarafına gittiğini, silahı yol üzerindeki yeşillik alana attığını anlatan Çetin, parkta sabahladıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla polise teslim olduğunu söyledi.

Çetin, öldürme kastı olmadığını, tek gayesinin eşi ve çocuklarını korumak olduğunu ifade etti.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Çetin, tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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