Durakta bekleyen eşine kurşun yağdıran kocanın ifadesi ortaya çıktı: Velayet davası açınca sinirlendim

Batman'da boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Tuba Atılgan'ı otobüs durağında tabancayla vurarak öldüren Murat Atılgan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kızının velayetinin eşinde olduğunu, oğlunun da velayetini almak için dava açması üzerine sinirlenip cinayeti işlediğini söyleyen Atılgan, "İşe gidiş saatini tahmin ettiğim için oradaki duraklara bakıyordum. Görünce yaklaşıp ateş ettim. Evi de, mal mülk meselesine kızıp, 'ne senin ne benim olsun' diyerek yaktım" dedi.

Batman'da 8 Mart günü sabah saatlerinde otobüs durağında bekleyen 1'i kız, 2 çocuk annesi Tuba Atılgan'a, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan tabanca ile ateş etti. Kadın kuaförü olan Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bekleyen bir lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. Liseli kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

EVİNİ DE ATEŞE VERDİ

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat Atılgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuba Atılgan'ın cenazesi otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde toprağa verildi.

VELAYAT DAVASINI KIZIP ÖLDÜRMÜŞ

Murat Atılgan'ın ifadesinde kızının velayetinin eşinde olduğunu ve oğlunun velayetini de almak için dava açınca sinirlendiğini söyledi. Atılgan, eşi Tuba'nın kendisini sürekli çocukları göstermemekle tehdit ettiğini öne sürerek, 'Boşanırken sürekli mal, mülk talebinde bulundu. Çocukları bir tehdit unsuru olarak kullandı. İstediği mal, mülkü vermeme rağmen bende kalan oğlumun velayetini de almak istedi. Bunun için dava açınca kızdım ve cinayeti işledim. Çocukları bana göstermeyeceğini söylüyordu. Kızımın velayetini alsan dahi oğlumun velayetini alma dedim.

"İŞE GİDİŞ SAATLERİNİ BİLDİĞİM İÇİN DURAKLARA BAKIYORDUM"

İşe gidiş saatini tahmin ettiğim için oradaki duraklara bakıyordum. Görünce yaklaşıp ateş ettim. Evi de, mal mülk meselesine kızıp, 'ne senin ne benim olsun' diyerek yaktım? dedi.