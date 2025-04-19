Eşini Baltayla Öldüren Adam Gözaltında

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Sönmez (61), eşi Zeynep Sönmez'i (57) boynuna baltayla vurarak öldürdü.

Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile eşi Zeynep Sönmez arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla eve jandarma ekipleri gönderildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. Sönmez'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balta bahçe bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda baltayla eşinin boynuna vurduğunu söyledi. Soruşturma başlatıldı.