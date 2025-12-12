Haberler

Eşi ile bacanağını öldüren şüpheli, otelde yakalandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan'ı tabanca ile öldüren Ahmet Sarı, Gölbaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, tartışma sonucu gerçekleşti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde eşi Selvi Sarı (47) ile bacanağı Muharrem Arslan'ı (55) tabanca ile öldüren Ahmet Sarı (54), Gölbaşı ilçesindeki bir otelde yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Sarı, eşi Selvi Sarı ile bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Sarı, tabancayla eşini ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sarı ve Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Selvi Sarı ile Muharrem Arslan, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖLBAŞI İLÇESİNE GİTMİŞ

Diğer yandan psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Ahmet Sarı sorgulanmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: -Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
