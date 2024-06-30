Esetçe Beldesi'nde Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım kalan çalışmaların yeniden başladığını söyledi.

Hedeflerinin beldedeki 850 aileyi doğal gaza kavuşturmak olduğunu belirten Deniz, "Beldemizde son etap doğal gaz çalışmaları üç ekiple başladı. Bu kış bütün beldemiz doğal gaza geçecek." dedi.

Geçen dönem başlayan çalışmalarda bazı mahallelerin doğal gaza kavuştuğunu ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Çalışmaların tamamlanmasından sonra beldemizin tamamına doğalgazı ulaştırmış olacağız. Bu süreçte bizlere yardımcı olan başta Edirne Valimiz Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum."