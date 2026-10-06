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Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

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İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında duman üst kata yayıldı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaşilkent Mahallesi 1892 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman üst kata da yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

Kurtarılan 5 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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