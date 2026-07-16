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Esenyurt'ta silahlı saldırı kamerada

Esenyurt'ta silahlı saldırı kamerada
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Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde evinden çıkan bir kişi, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ESENYURT'ta evinden çıkan bir kişi, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinden çıkan bir kişi, yaşadığı sitenin önünde kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırının ardından şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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