Esenyurt'ta polis operasyonunda 39,43 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Esenyurt'ta polis ekiplerince düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik dron destekli çalışma yaptı.

Yeşilkent Mahallesi'nde dün yapılan teknik ve fiziki takipte, sokaktaki şüphelilerin uyuşturucuyu "zula" olarak tabir edilen noktadan çıkararak araçlarla gelen kişilere sattığı belirlendi.

Bölgede durdurulan ilk aracın sürücüsünün üst aramasında, 5,22 gram esrar ele geçirildi.

Takibi sürdüren ekipler, aynı sokakta uyuşturucu ticareti amacıyla bulunduğu belirlenen ikinci bir araca ve uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kişilere müdahale etti.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve uyuşturucu maddelerin gizlendiği alanda yapılan aramalarda 39,43 gram esrar, 4 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 115 lira ve 105 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA