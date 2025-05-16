Esenyurt'ta Kırmızı Işıkta Geçmeye Çalışan Yaya Kazasından Kıl Payı Kurtuldu

Esenyurt'ta Kırmızı Işıkta Geçmeye Çalışan Yaya Kazasından Kıl Payı Kurtuldu
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Esenyurt'ta iki kişi, kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalıştı. TIR şoförü, yayaları son anda fark ederek frene bastı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta iki kişi yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalıştı. Seyir halindeki TIR şoförü yayaları son anda fark ederek frene bastı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhan Gazi Mahallesi Hoşdere Esenyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında dolmuştan inen iki kişi, yayalar için yanan kırmızı ışıktan yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hakimiyetindeki TIR ile seyir halinde olan şoför yayaların yola atladığını son anda fark ederek frene bastı. İki kişi kıl payı kurtulurken o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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