Esenyurt'ta Hz. Ali Camisi Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı

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Esenyurt'ta hizmete açılan Hz. Ali Camisi Diyanet Gençlik Merkezi, çocuklar ve gençler için eğitim programları, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve sosyal etkinlikler sunacak. Açılış törenine yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Esenyurt'ta Hz. Ali Camisi Diyanet Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezin açılış törenine Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Müftü Selami Aykul, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, törende yaptığı konuşmada, ilçeye 5'inci gençlik merkezinin kazandırıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aksoy, çok yakında ilçe müftülüğüne tahsis ettikleri Aksa Gençlik Merkezi'ni de hizmete açacaklarını söyledi.

Hz. Ali Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve gençlere yönelik okul derslerine destek programları, Kur'an-ı Kerim eğitimi, mesleki gelişim kursları ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Esnaf ve cami iş birliğini hedefleyen "Genç Ahi Projesi" de bu merkezde hayata geçirilecek.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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