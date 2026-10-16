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Esenyurt'ta D-100'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı

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Esenyurt'ta D-100 kara yolu Saadetdere mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı, araçların kaldırılmasıyla akış normale döndü.

Esenyurt'ta, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Saadetdere mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 DND 508 plakalı tır, 34 ZH 8193 ve 06 FFR 617 plakalı kamyonetler ile plakası henüz belirlenemeyen bir başka araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 ZH 8193 plakalı kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken D-100 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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