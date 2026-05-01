Esenyurt'ta 35 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 08.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede 35 katlı binanın 32'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı