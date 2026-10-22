Esenyurt D-100'de seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ESENYURT D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt D-100 Karayolu Ankara istikametinde çıktı. Seyir halindeki otomobilden dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekti. Sürücünün araçtan inmesinin ardından otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı