Esenler'de öldürülen 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi

İstanbul'un Esenler ilçesinde, silahla vurularak ağır yaralanan ve 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Tuna Mahallesi'nde, 19 Nisan'da çıkan tartışma sırasında silahla vurularak ağır yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede dün hayatını kaybeden Yusuf Arda Özer için Esenler'deki Tuna Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Özer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kağıthane'deki Sanayi Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özer'in ağır yaralandığı kavgaya ilişkin yaptıkları çalışma sonucu 27 Nisan'da D.G'yi (17) gözaltına almış, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hastanede 14 gündür tedavi altında olan Özer ise dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
