Esenler'de drift yapan sürücüye para cezası
İstanbul Esenler'de drift yaptığı için yakalanan sürücü H.E.A.'ya 140 bin lira idari para cezası kesildi. Araç trafikten men edildi ve ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yakalanan sürücü H.E.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince 140 bin lira idari para cezası kesildi.
Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci