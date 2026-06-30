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Esenler'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Esenler'de 4 katlı bir binanın en üst katında başlayan yangın çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ESENLER'de 4 katlı binanın en üst katından yükselen alevler çatıya sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 1031'inci Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katından bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının başladığı dairede ise hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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