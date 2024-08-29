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Erzurum'un Tortum ilçesinde samanlıkta çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü

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Erzurum'un Tortum ilçesinde Serdarlı Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde samanlıkta çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Serdarlı Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köy halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ekiplerin yangına hızlıca müdahale ettiğini belirten Yiğider, şunları kaydetti:

"Serdarlı Mahallemizde, sebebi henüz bilinmeyen nedenden dolayı samanlıkta çıkan yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve belediyemize ait arazöz, iş makinesi ve personelimizle yaptığımız erken müdahale sonucu, çok şükür çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can kaybının olmaması, en büyük tesellimizdir. Mahallemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, beterinden korusun."

Kaynak: AA / Güncel

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