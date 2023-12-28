Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti
Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alparslan Kenger, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek, Şube Başkanı Serkan Tercan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ziyarette, kentin tarım ve hayvancılığı üzerine istişarelerde bulunuldu.
Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alparslan Kenger, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti.
Kenger, Şube Başkanı seçilen Serkan Tercan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyarette, kentin tarım ve hayvancılığı üzerine istişarelerde bulunuldu.