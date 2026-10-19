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Erzurum Pazaryolu'da Alzheimer hastası kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde Alzheimer hastası kadının evde olmadığını fark eden yakınları 112'ye bildirdi. Jandarma, AFAD ve JAK ekipleri kadının cansız bedenini evin bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde, Alzheimer hastası kadın ormanlık alanda ölü bulundu.

Pazaryolu ilçesi Kuymaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülkız Kurt'un (75) evde olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi.

Arama çalışmalarında, evin bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda, Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kurt'un cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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