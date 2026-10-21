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Erzurum Oltu'da polis, kadınlara bağımlılık ve dolandırıcılık semineri verdi

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Erzurum Oltu'da polis, kadınlara bağımlılık ve dolandırıcılık semineri verdi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, AK Parti Oltu Kadın Kollarınca düzenlenen programda kadınlara bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık yöntemlerini anlattı. Ekipler, olası mağduriyetlere karşı alınabilecek önlemler konusunda da bilgilendirme yaptı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde polis ekipleri, düzenlendikleri seminerle kadınları, bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

Ak Parti Oltu Kadın Kollarınca belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda polis ekipleri, toplumsal farkındalığın artırılması ve olası mağduriyetlere karşı bilinçlendirilme çalışması yaptı.

Ekiplerce kadınlara bağımlılıkla mücadele ve dolandırıcılık yöntemleri ile bu konulara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.

Programa, AK Parti Oltu Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsün Musaoğlu ve ilçedeki bazı kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
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