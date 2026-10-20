Erzurum Oltu'da kalp krizi şüphesiyle 65 yaşındaki hasta helikopterle sevk edildi

Erzurum Oltu'da kalp krizi şüphesiyle 65 yaşındaki hasta helikopterle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesinde göğüs ağrısıyla Oltu Devlet Hastanesi'ne başvuran 65 yaşındaki hastanın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi. İlk müdahalesi burada yapılan hasta, ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Yıldız A'nın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan hastanın, acil tetkik ve tedavisi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeye gönderilen ambulans helikopterle İl Hava Ambulans Merkezine getirilen kadın, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine nakledildi.
Hastaneye zamanında ulaştırılan Yıldız A, tedavi altına alındı.