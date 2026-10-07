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Erzurum jandarması yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 siteye erişim engeli sağladı

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 siteye erişim engeli sağladı. Geçen ay yapılan sanal devriye çalışmalarında ayrıca 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 siteye erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, terör örgütü propagandası yapan 1, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 13, trafik kurallarına uymayan 5, halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işleyen 2 ve kamu görevlisine hakaret eden 4 olmak üzere 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 site ve hesap hakkında Siber Güvenlik Başkanlığına (SGB) bildirimde bulunularak erişim engeli getirilmesini sağladı.

Kaynak: AA
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