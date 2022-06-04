Erzurum'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı - Haberler

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Erzurum'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı

AA - Erkan Erdoğan - Güncel
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Erzurum'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği başladı

Türkiye'nin büyükbaş yetiştiriciliğinde önde gelen illerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin büyükbaş yetiştiriciliğinde önde gelen illerinden Erzurum'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'da besiciler, yıl boyunca zahmetle yetiştirdikleri hayvanlarını, Oltu ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirdi.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Küçükbaş kurbanlıkların henüz getirilmediği hayvan pazarında, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki Polat isimli boğa, pazarın gözdesi oldu.

Boğanın sahibi Yalçın Polat, AA muhabirine, hayvanı Narman ilçesinde yetiştirdiğini, fiyatının ise 45 bin lira olarak belirlediğini söyledi.

Kurbanlık olmak için pazara gelenlerden Mesut Kasımoğlu ise piyasanın yüksek olduğunu, vatandaşların almak yerine piyasayı görmek için gezmeye geldiğini ifade etti.

AA / Erkan Erdoğan - Güncel

Kurban Bayramı Türkiye Erzurum Güncel Haberler

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