Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki Mehmet Ali K. kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ve Selami K. sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.