Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Erzurum'da peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış 2 top mermisi bulundu.

İŞÇİLER, 2 TOP MERMİSİ BULDU

Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, yaklaşık 20 metre aralıklarla 2 top mermisi buldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermilerini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.

YAKLAŞIK 150 YILLIK

Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermileri, işlemler tamamlandıktan sonra imha edilecek.