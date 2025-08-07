Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir petrol istasyonundaki peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 2 patlamamış top mermisi bulundu. Güvenlik önlemleri altında teslim alınan mermilerin, yaklaşık 150 yıllık olduğu düşünülüyor.

Erzurum'da peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış 2 top mermisi bulundu.

İŞÇİLER, 2 TOP MERMİSİ BULDU

Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, yaklaşık 20 metre aralıklarla 2 top mermisi buldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermilerini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.

YAKLAŞIK 150 YILLIK

Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermileri, işlemler tamamlandıktan sonra imha edilecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.