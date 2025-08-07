Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da bir petrol istasyonundaki peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 2 patlamamış top mermisi bulundu. Güvenlik önlemleri altında teslim alınan mermilerin, yaklaşık 150 yıllık olduğu düşünülüyor.
İŞÇİLER, 2 TOP MERMİSİ BULDU
Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, yaklaşık 20 metre aralıklarla 2 top mermisi buldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermilerini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.
YAKLAŞIK 150 YILLIK
Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermileri, işlemler tamamlandıktan sonra imha edilecek.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel