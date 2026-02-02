Haberler

Erzurum'da taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan K.T'ye taksi çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksinin çarptığı kişi ağır yaralandı.

R.N. idaresindeki 25 TT 527 plakalı taksi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.T'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
