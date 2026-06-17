Park halindeyken hareket eden kamyonet ile duvar arasında sıkışan çocuk öldü

Erzurum'da park halindeyken hareket eden kamyonetin çarpması sonucu duvar ile araç arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Şükrüpaşa Mahallesi Güllü Sokak'ta park halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.

Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet, bir ikametin duvarı önünde bulunan Burak Ayaz E'ye çarptı. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.