Haberler

Park halindeyken hareket eden kamyonet ile duvar arasında sıkışan çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da park halindeyken hareket eden kamyonetin duvar ile araç arasında sıkıştırdığı 5 yaşındaki Burak Ayaz E. hayatını kaybetti.

Erzurum'da park halindeyken hareket eden kamyonetin çarpması sonucu duvar ile araç arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Şükrüpaşa Mahallesi Güllü Sokak'ta park halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.

Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet, bir ikametin duvarı önünde bulunan Burak Ayaz E'ye çarptı. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu '10 milyona aldım', eski sahibi '30 milyona sattım' dedi

"10 milyona aldım" dedi! Eski sahibi ise bambaşka bir rakam verdi
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Cesetler yola saçıldı, kadın sürücü şoka girdi
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı