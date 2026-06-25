Erzurum'da Kamyonet-Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 3 Yaralı
Erzurum'un Aşkale ilçesi kara yolunda M.T.C. yönetimindeki 19 TZ 473 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 60AGP 287 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada E.A., A.A. ve Ö.A. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile R.A. ve Z.A. yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, cenazeler Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
M.T.C'nin kullandığı 19 TZ 473 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 60AGP 287 plakalı kamyonet, Aşkale- Erzurum kara yolu 37. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada E.A, A.A. ve Ö.A. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile R.A ve Z.A. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı, cenazeler de Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Talha Koca