Erzurum'da Öğretmenlerden Sanat Dolu Gece

Erzurum'da Öğretmenlerden Sanat Dolu Gece
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Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, 64 öğretmenden oluşan ekibiyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Öğretmenler, kültürel mirası yaşatmak ve değerler eğitimine katkıda bulunmak amacıyla sahne aldı.

Erzurum'da görev yapan 64 öğretmenden oluşan "Erzurum Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu" sanatseverlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2024'te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan topluluk, yüzlerce öğretmeni kültürel yolculuğa çıkarıyor.

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilere ve öğretmenlere sanatsal açıdan katkı sunarak değerler eğitimi kazandırmanın amaçlandığı projede, milli değerlerin aktarılmasında sanat ve kültürün eğitimdeki rolünü yeniden şekillendirilmesi, öğretmen ve öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sahne alan öğretmenler, Türkiye'nin farklı yörelerinden halk oyunlarının icra edildiği gösterileri ve müzik ziyafeti ile seyircilere adeta kültürel bir yolculuk yaşattı.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katılım sağladı.?

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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