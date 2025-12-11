Haberler

Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu yakalandı

Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi S.Ç, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanılan tapu senetleri ve ciddi miktarda altın ele geçirildi.

Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda S.Ç'yi 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alan ekipler, nitelikli dolandırıcılık şüphelisinin ikametine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, şüpheli ve eşi adına düzenlenmiş Erzurum, Erzincan ile İstanbul'daki taşınmazlara ait 13 tapu senedi, 2 milyon 243 bin 500 lira değerinde altın, 74 bin 700 lira, 2 şüpheli adına düzenlenmiş manevi konumda olduklarına ilişkin hazırlanmış broşür şeklindeki icazetname ibareli belge ile muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
title