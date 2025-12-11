Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu yakalandı

Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda S.Ç'yi 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alan ekipler, nitelikli dolandırıcılık şüphelisinin ikametine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, şüpheli ve eşi adına düzenlenmiş Erzurum, Erzincan ile İstanbul'daki taşınmazlara ait 13 tapu senedi, 2 milyon 243 bin 500 lira değerinde altın, 74 bin 700 lira, 2 şüpheli adına düzenlenmiş manevi konumda olduklarına ilişkin hazırlanmış broşür şeklindeki icazetname ibareli belge ile muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.