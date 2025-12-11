Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu yakalandı
Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi S.Ç, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanılan tapu senetleri ve ciddi miktarda altın ele geçirildi.
Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 3 ay süren takip sonucu operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda S.Ç'yi 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alan ekipler, nitelikli dolandırıcılık şüphelisinin ikametine operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, şüpheli ve eşi adına düzenlenmiş Erzurum, Erzincan ile İstanbul'daki taşınmazlara ait 13 tapu senedi, 2 milyon 243 bin 500 lira değerinde altın, 74 bin 700 lira, 2 şüpheli adına düzenlenmiş manevi konumda olduklarına ilişkin hazırlanmış broşür şeklindeki icazetname ibareli belge ile muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.