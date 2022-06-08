Erzurum'da mor renkli çiçekler doğayı süsledi - Haberler

Erzurum'da mor renkli çiçekler doğayı süsledi Erzurum'un Oltu ilçesindeki bazı araziler mor renkli çiçeklerle kaplandı. Erzurum'un Oltu ilçesindeki bazı araziler mor renkli çiçeklerle kaplandı. İlçeye bağlı Güzelsu Mahallesi'nde bir kara yolu kenarındaki arazilerde, havaların ısınmasıyla mor çiçekler açtı. Arazileri kaplayan çiçeklerin çevresindeki yeşil tonlarla uyumunu gören kara yolundan geçen bazı sürücüler de araçlarıyla durup çiçekler arasında fotoğraf çektirdi. Bu kişilerden Emrah Ceylan, gazetecilere, "Manzarayı görünce hemen bu güzelliğin yanına geldik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Türkiye'de eşine az rastlanır bir görüntüyle karşılaşınca bu anı ölümsüzleştirmek istedik." dedi. Doğa tutkunlarının bu manzarayı görmesini isteyen Ceylan, doğaya zarar verilmemesi gerektiğine işaret etti. AA / Erkan Erdoğan - Güncel Erzurum Güncel Haberler

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