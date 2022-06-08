Erzurum'da mor renkli çiçekler doğayı süsledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da mor renkli çiçekler doğayı süsledi

AA - Erkan Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da mor renkli çiçekler doğayı süsledi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bazı araziler mor renkli çiçeklerle kaplandı.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bazı araziler mor renkli çiçeklerle kaplandı.

İlçeye bağlı Güzelsu Mahallesi'nde bir kara yolu kenarındaki arazilerde, havaların ısınmasıyla mor çiçekler açtı.

Arazileri kaplayan çiçeklerin çevresindeki yeşil tonlarla uyumunu gören kara yolundan geçen bazı sürücüler de araçlarıyla durup çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.

Bu kişilerden Emrah Ceylan, gazetecilere, "Manzarayı görünce hemen bu güzelliğin yanına geldik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Türkiye'de eşine az rastlanır bir görüntüyle karşılaşınca bu anı ölümsüzleştirmek istedik." dedi.

Doğa tutkunlarının bu manzarayı görmesini isteyen Ceylan, doğaya zarar verilmemesi gerektiğine işaret etti.

AA / Erkan Erdoğan - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title