Erzurum'da Mavi Marmara şehitleri anıldı

Erzurum'da, İsrail'in Mavi Marmara gemisine 16 yıl önce düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yapılan sessiz yürüyüş ise 133. haftasında gerçekleştirildi.

Lala Mustafa Paşa Camisi bahçesinde Erzurum Sessiz Yürüyüş ekibi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına konuşan İHH Erzurum Şubesi Teşkilat Başkanı Adem Macit, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Saldırıları kınamak için toplandıklarını dile getiren Macit, "Mavi Marmara'nın şehitleri bize bir miras bıraktı. O miras, nerede bir mazlum varsa rengine ve kimliğine bakılmaksızın onun yanında durma mirasıdır." dedi.

"Uluslararası sularda insanlığın gözü önünde hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir barbarlıkla o umut gemisine saldırıldı." diyen Macit, "Furkan, Cevdet, Necdet, İbrahim, Fahri, Ali Haydar, Cengiz, Çetin ve Süleyman abimizi bizden kopardılar. Mavi Marmara sadece Akdeniz'de durdurulmuş bir gemi değildir, insanlığın sınır çizgisidir." ifadelerini kullandı.

Edilen duaların ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
