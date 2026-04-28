Erzurum'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Erzurum'da masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucunda düzenledikleri operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 23 kadın kurtarıldı.

Salonlarda yapılan aramalarda 470 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Konuyla ilgili 36 kişinin ifadesi alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
