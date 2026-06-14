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Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

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Erzurum'un Horasan ilçesinde 4 gün önce kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u bulmak için AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri Aras Nehri ve çevresinde arama çalışmalarını 103 kişiyle sürdürüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un (17) bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 103 kişiyle yürütülüyor.

Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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