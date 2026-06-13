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Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

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Erzurum'un Horasan ilçesinde 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'un bulunması için AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri Aras Nehri ve çevresinde 103 personelle arama çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, toplam 103 personelle yürütülüyor.

Çoban Okan Koç'un 10 Haziran'da Aras Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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