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Erzurum'da kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Erzurum'da kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

E.B. yönetimindeki 25 ACA 676 plakalı otomobil, seyir halindeyken Mevlana Kavşağı'nda kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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