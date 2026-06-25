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Erzurum'da jandarmadan kaçan düzensiz göçmenler otomobille kaza yaptı

Erzurum'da jandarmadan kaçan düzensiz göçmenler otomobille kaza yaptı
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Erzurum'da jandarmadan kaçarken otomobille kaza yapan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenden biri yakalandı, diğerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Erzurum'da, jandarmadan kaçarken otomobille kaza yapan 2 düzensiz göçmenden biri yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin olduğunu belirlediği bir otomobili Dumlu Mahallesi'nde takibe aldı.

Yaklaşık 10 kilometre kovalamacanın ardından otomobil Nene Hatun Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak kaza yaptı.?

Otomobili bırakarak olay yerinden kaçan düzensiz göçmenden biri ekiplerce yakalandı.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

Kaçan diğer düzensiz göçmenin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Talha Koca
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