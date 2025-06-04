Erzurum'da Jandarma, 136 Aranan Kişiyi Yakaladı

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, aranması bulunan 136 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç veya suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda 1-31 Mayıs arasında yaptıkları çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 117, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 14 ve 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 5 olmak üzere 136 aranan kişi yakalandı.