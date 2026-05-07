Erzurum'da iş yeri sahibinin öldürülmeden önce yaşadıklarını anlattığı video mesaj ortaya çıktı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, maktulün olaydan kısa süre önce yakınlarına gönderdiği video kaydına ulaşıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz 2025'te Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibi Hayati Yazıcı'nın (44) öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki ve tanık beyanları, sanık savunmaları, HTS kayıtları, PTS kayıtları, kamera kayıtları ve tutanaklar yer aldı.

İddianamede, maktul Yazıcı ile oğlu M.Y'nin akaryakıt istasyonu işlettiği, Yazıcı'nın 2015'ten bu yana sanıklar Yılmaz I, Adem I, Murat I. ve Maşuk I'dan farklı tarihlerde borç para alarak faizi karşılığında geri ödeme yaptığı, bu sanıklar hakkında "tefecilik" suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü, taraflar arasında borç alıp verme ilişkisinin uzun yıllardır devam ettiği belirtildi.

Yazıcı'nın kendisine ait istasyonun yüzde 50 hissesini borçları karşılığı Yılmaz I'ya devrettiği anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Maktulün, Murat I, Maşuk I. ve Adem I'dan çeşitli zamanlarda borç para aldığı, bu borçlara karşılık fahiş faiz ödemek zorunda bırakıldığı, borçların ödenmesine rağmen sanıklarca maktule yönelik baskı ve tehditlerin devam ettirildiği, maktulün akaryakıt istasyonu hissesi ile taşınmazlarına ilişkin tapu devrine zorlandığı, öldürülmesinden önce eşi ve çocuklarına hitaben bıraktığı görüntülü mesajda bu şahısların tehdit ve baskılarını ayrıntılı şekilde anlattığı, olay günü ve öncesinde sanık Yılmaz I. ile sanıklar Murat I, Maşuk I. ve Adem I. arasında çok sayıda telefon görüşmesi ve yüz yüze buluşma gerçekleştiği, bu görüşmelerde maktule yönelik husumetin dile getirilerek maktulün ortadan kaldırılması gerektiği yönünde telkin ve yönlendirmelerde bulunulduğu anlaşılmıştır."

Makul Yazıcı'nın suç tarihinden kısa süre önce yakınlarına gönderdiği video mesajın da soruşturma dosyasına girdiğinin belirtildiği iddianamede, "Maktul, 'Adem I. ve Maşuk I, 2021'den beridir benimle ortak oldular, elimi kolumu kurtaramadım, 5 yıldır bunlara para ödüyorum, tapuları da verdim, bu videoyu da çekiyorum çünkü artık canıma yetti, ya onlar beni öldürecek ya ben onları. Onlar beni vuracak, çoluk çocuğum size emanet' şeklindeki sözlerle ailesi ve yakınlarına yönelik video kaydı bırakmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede ayrıca cinayetin gerçekleştiği gün yaşananlara ilişkin de şu bilgiler aktarıldı:

"14 Temmuz 2025'te saat 23.06 sıralarında Yılmaz I'nın maktulün bulunduğu akaryakıt istasyonuna Turan Ö'nün sevk ve idaresinde bulunan araçla geldiği, iş yerinde, çalışan A.Y. ve maktulden başka kimsenin bulunmadığı, maktul ile Yılmaz I'nın müştekiye ait iş yeri içerisine birlikte girdikleri, ofis bölümüne üst kata çıktıkları, Turan Ö'nün araç içerisinden etrafı incelemeye ve gözcülük yapmaya başladığı, akaryakıt istasyonu içerisindeki bir araçta bazı kişiler bulunduğunu tespit edip, bu durumu Yılmaz I'ya bildirmek için WhatsApp üzerinden aracın resmini çekerek, 'şu araçta insanlar var bilgin olsun' şeklinde mesaj gönderdiği, 15 Temmuz 2025 saat 00.10 sıralarında Yılmaz I. ve maktulün iş yeri önüne çıktıkları, Yılmaz I'nın belinden çıkardığı tabanca ile maktule 4 el ateş ettiği, maktulün bulunduğu yerde öldüğü anlaşılmıştır."

İddianamede, cinayeti işledikten sonra olay yerinden araçla kaçan Yılmaz I. ile olayla bağlantısı bulunduğu tespit edilen Turan Ö, Ömer Y, Ercan S, Adem I, Murat I. ve Maşuk I'nın farklı zamanlarda güvenlik güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındığı vurgulandı.

Sanıklar Yılmaz I, Adem I, Maşuk I, Murat I. ve Turan Ö. için "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yine Yılmaz I. ve Adem I'nın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Ömer Y. ve Ercan S. hakkında da "suçluyu kayırmak" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıkların yakalanması

Soruşturma kapsamında Hayati Yazıcı'yı öldüren Yılmaz I'nın (31) kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Turan Ö. (39) ile başka konuda yardım ettiği belirtilen Maşuk I, 15 Temmuz'da kent sınırları içerisinde yakalanmıştı.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 22 Temmuz 2025'te insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) timleri desteğinde düzenlenen operasyonda, Hayati Yazıcı'yı öldüren ve 1 haftadır aranan Yılmaz I'nın kırsal alanda saklanabileceği değerlendirilerek araştırma yapılmış, çalışmalarını genişleten ekipler, Yılmaz I'nın bir araçla Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını tespit etmişti.

Ekipler, Yılmaz I'nın bulunduğu evi yakınlarındaki sazlıkların arasından ve havadan İHA ile 10 saat boyunca izlemiş, gerekli güvenlik önlemleri alınarak 2 PÖH timi ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon düzenlenmişti.

Diğer sanıklar da aynı operasyonda gözaltına alınmıştı.